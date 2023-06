Das Hauptzollamt Singen hat im vergangenen Jahr rund 2,9 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Das sind 329 Millionen mehr als 2021. Das geht aus der Jahresbilanz hervor.

Knapp drei Milliarden Euro hat das Hauptzollamt Singen im vergangenen Jahr an Steuern eingenommen, das sind 329 Millionen Euro mehr als im Jahr 2021. Das wurde bei der Präsentation der Jahresbilanz am Donnerstag bekannt. Am meisten nahmen die Zöllner, wie in den vergangenen Jahren auch, bei der Einfuhrumsatzsteuer ein. Es waren rund 2,4 Milliarden Euro.

Zahl an Ausfuhrkassenzetteln wieder gestiegen

Der Schmuggel an Bargeld nahm weiter stark zu, hieß es, zudem wurden Waffen und Munition sichergestellt. Im Bereich der Rauschgiftkriminalität wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Amphetamine und Kokain beschlagnahmt - dagegen weniger Haschisch und Marihuana.

Wieder zugenommen hat die Zahl der Ausfuhrkassenzettel: Gestempelt wurden rund 4,4 Millionen. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit ist man aber laut Zoll immer noch auf einem niedrigen Niveau. 2019 waren es noch knapp zehn Millionen Ausfuhrkassenzettel.