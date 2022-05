Zöllner finden geschmuggelte Uhren, Fleisch und Käse

per Mail teilen

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A81 bei Singen (Kreis Konstanz) haben Zöllner mutmaßlich gefälschte Luxusuhren sowie insgesamt 50 Kilo Fleisch und Käse gefunden. Das geht aus einer Mitteilung des Hauptzollamtes Singen hervor. Der 33-jährige Fahrer gab an, dass er aus Nordmazedonien kommen würde und auf dem Weg nach Stockach (Kreis Konstanz) sei. In den Koffern und Kartons in seinem Fahrzeug entdeckten die Zöllner zwei Uhren namhafter Schweizer Hersteller, die laut Fahrer aber Fälschungen aus der Türkei seien. Außerdem fanden sie Lebensmittel sowie andere unversteuerte Waren im Wert von 1.000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.