Zöllner des Hauptzollamtes Singen haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A81 bei Engen (Kreis Konstanz) rund 40 Kilogramm Marihuana gefunden.

Den Fund machten die Zollbeamten bereits Ende September, erst jetzt aber ging der Zoll mit Einzelheiten an die Öffentlichkeit. Demnach füllten die Drogen den kompletten Kofferraum des Schmuggelfahrzeugs. Es sei der größte Marihuanafund im Bereich des Singener Hauptzollamtes seit Jahren, so ein Sprecher des Zolls gegenüber dem SWR.

Wert von rund 240.000 Euro

Der 34-jährige Fahrer des Wagens gab laut Zoll bei der Kontrolle auf dem A81-Rastplatz "Im Hegau Ost" an, dass er gerade aus der Schweiz eingereist sei. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln verneinte er. Tatsächlich befanden sich in seinem Auto Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 240.000 Euro, verpackt in fünf randvoll gefüllten Müllsäcken.

Schmuggler in Untersuchungshaft

Der Mann wurde festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.