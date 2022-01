per Mail teilen

Die Polizei in Singen (Kreis Konstanz) hat am Mittwochabend einer Frau dabei geholfen, ihr Auto wiederzufinden. Sie habe zwei Stunden lang erfolglos nach dem Wagen gesucht, sagte die 68-Jährige den Beamten. Eine Polizeistreife hat das Auto schließlich unversehrt in einer Straße gefunden.