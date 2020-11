Im Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen (Kreis Konstanz) ist am Dienstag eine weitere Allgemeinstation für Covid-19-Infizierte eröffnet worden. Der Grund: Die bisherigen vier Stationen, auf denen Corona-Erkrankte behandelt werden, seien nahezu voll, hieß es bei einer Pressekonferenz des Landratsamts. 43 Corona- Patienten werden derzeit in den Kliniken in Singen und Radolfzell behandelt. Davon liegen sieben auf der Intensivstation. In der vergangenen Woche seien innerhalb einer Stunde drei Corona-Patienten auf der Intensivstation hinzugekommen. Aus Platzgründen musste daraufhin ein Covid-19-Infizierter nach Freiburg verlegt werden.