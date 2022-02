per Mail teilen

Die Stadt Singen (Kreis Konstanz) ruft für den kommenden Samstag zu einer Mahnwache in der Fußgängerzone für Friede und Freiheit in Europa auf. Um 11 Uhr soll so der ukrainischen Partnerstadt Kobeljaki Solidarität gezeigt werden. Geplant sind unter anderem kurze Reden von Oberbürgermeister Bernd Häusler und der städtischen Partnerschaftsbeauftragten von Kobeljaki. Es gelten die Corona-Abstandsregeln.