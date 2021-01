Der Landtagskandidat der Linken im Wahlkreis Singen-Stockach (Kreis Konstanz) fordert eine Verschiebung der Landtagswahl wegen der Corona-Pandemie. Es sei derzeit wegen des Lockdowns nicht möglich, Wahlkampf zu machen, erklärt Franz Segbers in einer Pressemitteilung. Digitale Formate könnten kein Ersatz für den direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern sein. Außerdem hätten die Vertreter größerer Parteien öfter die Möglichkeit, sich in den Medien zu präsentieren. Segbers schließt sich nach eigenen Angaben der Forderung seines Landesvorstands an, die Wahl vom März in den September zu verlegen.