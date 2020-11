per Mail teilen

Die Zahl der mit Coronavirus infizierten Arbeiter auf der Baustelle des Einkaufszentrums "Cano" in Singen (Kreis Konstanz) steigt. Nach Angaben der Projektleitung sind bereits 109 Tests positiv.

Unter den auf der Großbaustelle für das Einkaufszentrum beschäftigen Bauarbeitern sind bis zum Dienstagnachmittag 109 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montagabend waren es noch 87. Ein Großteil der insgesamt rund 700 Abstriche der vergangenen Woche sei ausgewertet, so das Center-Management.

Unterdessen hat die benachbarte Stadt Tengen (Kreis Konstanz) eine private Unterkunft für Monteure komplett unter Quarantäne gestellt. Dort seien derzeit 24 Bauarbeiter untergebracht, einige seien mit Corona infiziert, so die Stadt Tengen.

Coronabedingt Baustopp auf der "Cano"-Baustelle

Die für die Singener Großbaustelle zuständige Center-Managerin hatte gegenüber dem SWR schriftlich erklärt, man habe in kürzester Zeit alle Personen getestet, die auf der "Cano"-Baustelle eingesetzt sind. Ein temporärer Lockdown der Baustelle sei alternativlos gewesen.

Die Stadt Singen und das Gesundheitsamt seien informiert, die Betroffenen und die bisher ermittelten Kontaktpersonen in Quarantäne, hieß es weiter. Alle Kontaktpersonen zu identifizieren, sei aber aufwändig und zeitintensiv. Der Konstanzer Landrat Zeno Danner erklärte am Dienstagvormittag, es seien neben Handwerkern aus der Region auch etliche Subunternehmer und Sub-Sub-Unternehmer aus ganz Deutschlands beteiligt, auch ausländische Arbeitskräfte, man müsse jetzt herausfinden, woher sie kommen und wo sie im Landkreis untergebracht sind.

"Cano" soll noch vor dem Weihnachtsgeschäft öffnen

Die Center-Managerin hofft nun, ab dem 9. November den Betrieb wieder hochfahren und das neue Einkaufszentrum gegenüber des Singener Bahnhofs noch vor dem Weihnachtsgeschäft eröffnen zu können. Ursprünglich war die Eröffnung in knapp drei Wochen geplant. Ins "Cano" ziehen 85 Geschäfte, Cafés und Restaurants ein. Es kostet nach Angaben des Investors rund 165 Millionen Euro.

Für das Einkaufszentrum sind bis zu 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant - verteilt auf drei Ebenen. SWR ECE

Seit Montag ist die Baustelle des Einkaufszentrums abgeriegelt. Laut Projektmanagement waren die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen auf der Baustelle bereits in der vergangenen Woche nochmals deutlich verschärft worden. So habe dauerhaft Maske getragen werden müssen, und nur Menschen mit negativem Corona-Test seien auf die Baustelle gelassen worden. Darüber hinaus seien die Beschäftigten von Beginn der Pandemie an dezentral untergebracht gewesen.