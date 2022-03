Silvretta-Hochalpenstraße nach Winterpause wieder offen

per Mail teilen

Die kurvige Ausflugstrecke durch die Alpen ist wieder befahrbar. Damit öffnet sie zwei Wochen später als sonst nach der Winterpause. Der Winter hielt sich in diesem Jahr länger.

Jedes Jahr im Spätherbst wird die Silvretta-Hochalpenstraße wegen Lawinengefahr für den Verkehr geschlossen und im Frühsommer wieder geöffnet. In diesem Jahr später als in vergangenen Jahren, so ein Sprecher der Vorarlberger Illwerke, die die Straße betreiben. Grund seien die späte Schneeschmelze und intensive Instandhaltungsarbeiten. Die Felsen und Hänge neben der Straße mussten gesichert werden.

Hundertausende nutzen die Gebirgsstraße

Die Silvretta-Hochalpenstraße zieht sich in engen Kurven über 22 Kilometer durch das Alpengebirge und verbindet Partenen im Montafon und Galtür in Tirol. Den höchsten Punkt erreicht sie auf der Biehler Höhe auf etwa 2.000 Metern. Sie wird jährlich von rund 400.000 Ausflugsgästen befahren mit dem Motorrad, dem Auto, dem Wohnmobil oder dem Fahrrad.

Pressestelle Achim Mende - Montafon Tourismus GmbH, Schruns

Die Entstehung der Silvretta-Hochalpenstraße

Die gebührenpflichtige Straße ist wurde von den Vorarlberger Illwerken gebaut und gehört dem Unternehmen. Das erste Teilstück der Alpenstraße entstand 1938 beim Bau des Wasserkraftwerks Obervermuntwerk, damit Baumaterial ins Gebirge transportiert werden konnte. In mehreren Bauetappen wurden schmale Wege für den Viehtrieb ausgebaut oder mit riesigen Baggern neue Trassen gebahnt. Am 23. Juni 1954 wurde die Silvretta-Hochalpenstraße für den Verkehr freigegeben und bis 1961 zweispurig ausgebaut.