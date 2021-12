Silvester am Bodensee: Was ist erlaubt oder verboten?

Wieder ein Silvester unter Corona-Bedingungen. Auf der Straße feiern, Alkohol trinken, Feuerwerk zünden: Was ist in der Region Bodensee-Oberschwaben erlaubt?

Der Verkauf von Böllern und Raketen ist in ganz Deutschland verboten. Geböllert werden darf aber trotzdem unter bestimmten Voraussetzungen. Deswegen kaufen viele Menschen aus der deutschen Bodenseeregion ihr Feuerwerk in Vorarlberg, im schweizerischen Thurgau oder St. Gallen. Dort ist nämlich der Verkauf erlaubt. Die Händler dort verzeichnen einen deutlichen Zulauf von deutschen Kunden. Aus einem Geschäft in Vorarlberg hieß es beispielsweise, dass gut die Hälfte der Käufer von Feuerwerk derzeit aus Deutschland käme. SWR-Reporter Martin Hattenberger hat sich in Hohenems in Vorarlberg umgehört:

Auch das Hauptzollamt Ulm, das für den Grenzverkehr zwischen Lindau und dem Vorarlberger Hörbranz zuständig, so wie für die Fährschiffe, die aus der Schweiz in Friedrichshafen ankommen, erwartet, dass sich viele Menschen mit Böllern aus der Schweiz und Vorarlberg eindecken.

Feuerwerk braucht CE-Kennzeichen

Feuerwerk aus der Schweiz oder Österreich nach Deutschland einzuführen, ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Wie das Hauptzollamt Singen mitteilte, müssen Raketen und Böller ein sogenanntes CE-Kennzeichen haben. Nur dann dürfen sie über die Grenze gebracht werden. Feuerwerk ohne CE-Kennzeichnung ist in Deutschland nicht erlaubt, die Einfuhr ist strafbar. Detaillierte Informationen erteilt der Zoll.

Einfuhrabgaben und Freimengen

Zudem muss Silvesterfeuerwerk beim Zoll angemeldet werden. So dürfen Privatpersonen nach dem Sprengstoffgesetz nur bis zu 50 Kilogramm einführen, ohne dass der Transport besonderen gefahrgutrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Und bei der Einfuhr aus der Schweiz nach Deutschland müssen Einfuhrabgaben gezahlt werden, wenn der Wert des Feuerwerks 300 Euro übersteigt. Für Grenzgänger ist die Freimenge auf 90 Euro beschränkt. Das Hauptzollamt Singen hat angekündigt, ein besonderes Augenmerk auf die Einfuhr von Feuerwerk zu legen.

Feuerwerk aus der Schweiz muss an der Grenze angemeldet werden. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle

Städte verhängen Feuerwerksverbote

Ein flächendeckendes Verbot, in der Silvesternacht Raketen abzufeuern, gibt es in diesem Jahr nicht. Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt es Städten und Gemeinden aber, ein Verbot für bestimmte öffentliche Plätze auszusprechen. So verbietet beispielsweise die Stadt Konstanz Feuerwerk unter anderem in der Altstadt sowie am Seeufer. Auch in Singen und Radolfzell (Kreis Konstanz), Friedrichshafen und Ravensburg ist Feuerwerk in den Innenstädten und auf weiteren öffentlichen Flächen nicht erlaubt.

Sigmaringen und Biberach beschränken sich auf die unabhängig von der Corona-Verordnung geltenden Verbote auf historischen Plätzen oder vor bestimmten Gebäuden. Dazu zählen etwa Kirchen, Alten- und Kinderheime sowie Fachwerkhäuser, die leicht in Brand geraten können.

Alkohol- und Versammlungsverbot in der Öffentlichkeit

An Silvester gilt auch an vielen öffentlichen Plätzen ein Versammlungs- und Alkoholverbot. Zwischen dem 31. Dezember ab 15 Uhr und dem 1. Januar bis 9 Uhr sind Ansammlungen von mehr als zehn Personen verboten - "auf von den Städten und Gemeinden festzulegenden Plätzen", heißt es in der Corona-Verordnung des Landes. Der Bodenseekreis zum Beispiel hat in einer Allgemeinverfügung mehr als 50 Plätze benannt, an denen kein Alkohol getrunken, keine Böller abgeschossen und nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen dürfen - darunter Schulhöfe, Grillhütten und Uferbereiche. Auch Städte wie Konstanz und Ravensburg haben solche Alkohol- und Versammlungsverbote erlassen.