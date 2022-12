per Mail teilen

Ein 52-Jähriger hat tausende Kleiderbügel in der Schweiz gekauft und nach Deutschland eingeführt - ohne sie zu verzollen. Dieser ungewöhnliche Einkauf fiel den Zöllnern auf.

Dem Zoll ist in Sigmarszell (Landkreis Lindau) ein Mann mit ungewöhnlichem Schmuggelgut in Netz gegangen. Er hatte 4.444 Kleiderbügel und eine Schleifmaschine im Auto, die er zuvor laut Zoll in der Schweiz gekauft hatte. Der Mann habe die Bügel und die Maschine bei der Einfuhr nach Deutschland aber nicht verzollt.

Nach einer Zahlung von 1.500 Euro durfte der 52-Jährige die Fahrt mit seinen Kleiderbügeln fortsetzen.