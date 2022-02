per Mail teilen

Am Bahnhof Sigmaringen hat am frühen Dienstagmorgen ein Zug Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Polizei dem SWR sagte, war die Standheizung eines Triebwagens durch eine Verpuffung in Brand geraten. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Es befanden sich keine Menschen im Zug. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.