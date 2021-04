Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes sind teilweise auch Missverständnisse entstanden. So hatte zum Beispiel ein Baumarkt in Sigmaringen am Montag kurzzeitig geöffnet, obwohl er das nicht durfte.

Wenn in einem Landkreis die Corona-Notbremse greift, so wie aktuell in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben, dann müssen Baumärkte schließen. Gartencenter aber dürfen offen bleiben - egal wie hoch die Inzidenz ist. Für Baumärkte mit Mischsortiment, die also auch einen Gartenbereich haben, gilt dann eine spezielle Regel. Sie dürfen den Gartenbereich öffnen, der Rest des Geschäftes muss geschlossen bleiben.

Teilöffnung für Gartencenter

So ist das aktuell zum Beispiel bei einem Baumarkt in Bad Saulgau mit einem großen Gartencenter. Die Teilöffnung sei wichtig, denn im April und Mai mache er im Gartenbereich die größten Umsätze, so der Marktleiter. Er will aber am liebsten seinen gesamten Bereich öffnen, damit es sich lohnt. Immerhin muss er Personalkosten bezahlen.

Dafür muss er nachweisen, dass er mit dem Gartencenter 60 Prozent seines Umsatzes erzielt. Das sei bei ihm der Fall. Er stelle dafür noch die Zahlen zusammen. Mit dem Ordnungsamt in Bad Saulgau sei er darüber auch schon im Austausch.

Missverständnis bei Baumarktöffnung in Sigmaringen

In Sigmaringen war am Montag kurzzeitig ein gesamter Baumarkt geöffnet. Der Leiter habe die neue Corona-Verordnung missverstanden, so eine Sprecherin der Stadt. Das Ordnungsamt habe die Sache geklärt.

Diese Regelung für Mischsortiment gilt auch für Drogeriemärkte. Deshalb dürfen sie ihr gesamtes Sortiment verkaufen und nicht nur Drogerieartikel.