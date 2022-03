Der Impfstützpunkt in Sigmaringen bietet erneut Corona-Impfungen mit dem neuen Protein-Impfstoff Novavax an. Geimpft wird am Freitag und Samstag. Termine könne ab sofort gebucht werden. Mit dem neuen Präparat wird ausschließlich die Grundimmunisierung angeboten. Auch Moderna und Biontech gibt es nach wie vor am Impfstützpunkt.