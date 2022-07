per Mail teilen

In Sigmaringen ist Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) am Montagnachmittag offiziell in ihre zweite Amtszeit eingesetzt worden. Anfang April wurde sie mit 36 von 41 Stimmen im Kreistag wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bürkle ist seit 2014 Landrätin im Kreis Sigmaringen.