Kreistagsausschuss thematisiert geplantes Jugendticket

Der Umwelt-, Kultur- und Schulausschuss des Kreistags Sigmaringen befasst sich am Dienstag mit dem geplanten Jugendticket Baden-Württemberg. Der Landkreis soll sich auf Vorschlag der Verwaltung an der Mitfinanzierung beteiligen. Die Kosten könnten sich nach bisherigen Berechnungen auf bis zu 755.000 Euro pro Jahr belaufen. Das Jugendticket soll jungen Menschen die Möglichkeit bieten, für 365 Euro ganzjährig den öffentlichen Personennahverkehr nutzen zu können. Das Land will es im März kommenden Jahres einführen.