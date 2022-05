Kreis erstmals beim "Stadtradeln" dabei

Der Landkreis Sigmaringen beteiligt sich erstmals an der Aktion "Stadtradeln“. Der dreiwöchige Aktionszeitraum beginne am 20. Juni, so die Initiative RadKULTUR des Landes Baden-Württemberg. Sie unterstützt die Aktion des europaweit agierenden Klima-Bündnisses. Bei ihr treten Menschen bundesweit bis Ende September in die Pedale und sammeln drei Wochen lang gemeinsam Kilometer, um so öffentlichkeitswirksam für mehr Fahrten mit dem Rad zu werben. Auch der Landkreis Biberach nimmt nach eigenen Angaben zum ersten Mal an der Aktion teil. In Baden-Württemberg haben sich fürs Stadtradeln bis jetzt über 600 Kommunen und Landkreise angemeldet.