Die Stadt Sigmaringen darf sich zwei weitere Jahre "Fairtrade-Stadt" nennen. Das teilte das Rathaus mit. Alle Kriterien der Kampagne würden weiterhin erfüllt. Die Bestätigung sei ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Sigmaringen, so Bürgermeister Marcus Ehm. In Sigmaringen trinken beispielsweise der Bürgermeister und Gemeinderat Fairtrade-Kaffee, in Geschäften werden Produkte aus fairem Handel angeboten und es gibt regelmäßig Veranstaltungen zu dem Thema.