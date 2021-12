Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Samstag das Spiel gegen die Recycling Volley in Berlin 0:3 verloren. In der zweiten deutschen Eishockeyliga gewannen die Ravensburg Towerstars am Sonntagabend mit 3:1 gegen Bad Nauheim. Die Handballer der HSG Konstanz konnten sich beim Auswärtsspiel gegen den HC Oppenweiler/Backnang knapp mit 32:33 durchsetzen. Die Konstanzer belegen damit weiterhin den ersten Platz der Tabelle in der dritten Handball-Bundesliga.