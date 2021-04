per Mail teilen

Nach langer Durststrecke sind die Ravensburg Towerstars wieder mal als Sieger vom Eis gegangen. In der zweiten Deutschen Eishockeyliga gewannen die Ravensburger am Sonntag auswärts gegen Tabellenschlusslicht Bayreuth Tigers mit 5:2. Damit stehen die Towerstars in der Tabelle jetzt auf Rang 8.