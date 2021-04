In der 2. Deutschen Eishockey Liga haben die Ravensburg Towerstars am Donnerstagabend gegen die Lausitzer Füchse gewonnen. Die Oberschwaben siegten Zuhause gegen die Sachsen mit 4:2 und sind damit nach eigenen Angaben zurück in der Playoff-Zone. Am Samstag ab 18 Uhr empfangen die Towerstars in Ravensburg das Team des EV Landshut.