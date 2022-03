per Mail teilen

Ein siebenjähriger Junge hat sich am Sonntag auf einem Boot in der Bregenzer Bucht durch das Abfeuern einer Signalpistole am Auge verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Vorarlberger Polizei hatte er unter Deck die Ausrüstung erkundet und angenommen, dass es sich bei der Pistole um eine Taschenlampe handelt. Der Schiffsführer muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.