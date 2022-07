Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei der Zahl der Corona-Infektionen steigen in der Region Bodensee-Oberschwaben weiter an. Sie liegen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell in allen Landkreisen der Region über dem Wert von 500. Der Landkreis Ravensburg hat den Wert als Letzter in der Region am Freitag leicht überschritten. Allerdings messen Experten der Inzidenz wegen der gesunkenen Zahl an PCR-Tests weniger Aussagekraft zu, denn nur diese Tests fließen in die Statistik ein.