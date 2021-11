per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in der Region immer weiter. Im Bodenseekreis überstieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag erstmals die 800er-Marke, sie liegt laut Robert Koch-Institut bei 808 (Stand 26.11.). Am zweithöchsten ist die Inzidenz im Kreis Biberach mit 714.