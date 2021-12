Sieben entlaufene Pferde im Garten

Sieben entlaufene Pferde haben an Heiligabend den Weg in den Garten einer Anwohnerin in Bingen (Kreis Sigmaringen) gefunden. Zusammen mit mehreren Bürgern konnte die Polizei die meisten Pferde einfangen und bei einem nahegelegenen Bauernhof unterstellen. Ein Pferd setzte seine Flucht zunächst fort, konnte aber nach einiger Zeit ebenfalls eingefangen werden. Die später informierte Pferdebesitzerin gab an, dass die Tiere von einer Koppel im rund 15 Kilometer entfernten Hettingen ausgebrochen waren. Im Garten der Bingenerin entstand laut Polizei leichter Sachschaden.