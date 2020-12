per Mail teilen

Ein 41 Jahre alter psychisch kranker Mann steht wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Ravensburg. Er soll eine Richterin während einer Anhörung in Wangen unvermittelt angegriffen haben..

Der psychisch kranke Mann, der Patient des Zentrums für Psychiatrie am Standort Wangen war, sei während der Anhörung dort unvermittelt aufgesprungen, habe die Richterin gepackt, zu Boden gerissen und mit beiden Händen am Hals gewürgt, so die Anklage. Die Frau habe sich gewehrt. Ein Arzt und ein Rechtsanwalt, die dabei waren, hätten versucht, den Mann wegzuziehen. Dies gelang aber erst, als zwei Pfleger dazukamen.

Richterin erleidet schwere Kopfverletzungen

Die Richterin habe bei dem Angriff eine Schädelprellung und eine Gehirnerschütterung erlitten. Nur das Eingreifen der weiteren Beteiligten habe verhindert, dass der Angeklagte sie tötete, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte ist wegen seiner Erkrankung schuldunfähig. Für das Sicherungsverfahren am Landgericht Ravensburg sind zwei Tage angesetzt.