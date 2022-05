Schülerinnen in Schullandheim im Allgäu sexuell belästigt

per Mail teilen

Schülerinnen einer Schule in Friedrichshafen sollen in der vergangenen Woche von einem Mitarbeiter eines Schullandheims im Allgäu sexuell belästigt worden sein. Laut Polizei laufen die Ermittlungen der Beamten noch. Ein 42-jähriger Mitarbeiter des Schullandheims soll mehrere Schülerinnen sexuell belästigt haben. Der Mann habe ihnen verbal unsittliche Angebote gemacht, heißt es von der Schulleitung auf SWR-Anfrage. Der mutmaßliche Täter sei zunächst vorläufig festgenommen worden, inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, so die Polizei. Dem Schullandheim darf er sich aktuell nicht nähern.