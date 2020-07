Christoph Baumann betreibt eine kleine Landmetzgerei in Waldburg-Hannober (Kreis Ravensburg). Vor vier Jahren hat er sie von seinem Vater übernommen. So lange wie möglich möchte er den Betrieb in seiner jetzigen Form weiterführen.

Montag ist Schlachttag in der kleinen Metzgerei in Oberschwaben. Inhaber Christoph Baumann nennt das stressfreies Schlachten. Der Betrieb ist einer von wenigen Landmetzgereien, die noch selber schlachten. Christoph Baumann hofft, dass nach der Aufdeckung von fragwürdigen Arbeitsmethoden in der Fleischindustrie die regionalen Metzgereien wieder mehr Wertschätzung erhalten. SWR-Reporter Wolfgang Wanner hat die Metzgerei Baumann in Hannober besucht. Dauer 3:53 min Landmetzgerei Baumann in Hannober bei Waldburg im Kreis Ravensburg Reportage von Wolfgang Wanner über die kleine Landmetzgerei Baumann in Hannober bei Waldburg im Kreis Ravensburg. Die Metzgerei Baumann ist eine von wenigen, die die Tiere noch selbst schlachten und sie aus der Umgebung von Familienbetrieben erwerben. SWR Wolfgang Wanner