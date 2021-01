Immer öfter tauchen in der Region Bodensee-Oberschwaben mutierte Coronaviren auf, etwa aus Südafrika. Um mutierte Coronaviren aufzuspüren, werden im "Medizinischen Versorgungszentrum Singen" (Kreis Konstanz) positive Corona-Tests sequenziert. Das sei ein aufwändiger Prozess, so Frithjof Blessing, Laborleiter des "Medizinischen Versorgungszentrums Singen". Virus-Mutationen könnten zwar so innerhalb von drei bis vier Tagen festgestellt werden, ihre Ausbreitung lässt sich aber wohl nicht verhindern, so Blessing.