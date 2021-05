Ein 85-jähriger Mann ist am Samstag in Unlingen im Kreis Biberach in einer Kiesgrube eingeklemmt auf einem Förderband gefunden worden. Der Mann hatte sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden dorthin gelegt. Als Arbeiter das Förderband in Betrieb nahmen, bemerkten sie den Senior zunächst nicht. Erst als wenig später kein Kies auf dem Band lag und sie nach der Ursache suchten, entdeckten sie den 85-Jährigen eingeklemmt. Der Mann kam laut Polizei mit kleineren Blessuren und einem Schreck davon.