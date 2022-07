per Mail teilen

Wie wird eigentlich ein Zeppelin gebaut? Diese und andere Fragen rund um das Luftschiff aus Friedrichshafen werden am Sonntag im Fernsehen in der "Sendung mit der Maus" beantwortet. Das teilte die Deutsche Zeppelin-Reederei aus Friedrichshafen mit. Der Beitrag läuft um 9:30 in der ARD und um 11:30 Uhr im KIKA.