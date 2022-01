Sebastian Freßle aus Ravensburg will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er hat den seltenen Beruf des Seilers gewählt und hat bei der Gesellenprüfung als bester des Landes abgeschnitten.

In der fünften Generation stellt die Familie von Sebastian Freßle Seile her. Ein Handwerk, das heute zwar vom Aussterben bedroht ist. Doch die Seile von der Ravensburger Seilerei sind gefragt. Die Seilerei war Sebastian Freßle zwar in die Wiege gelegt, doch nicht immer war klar, dass er den Beruf auch ausüben will.

"Ich habe ja auch schon viele Sachen ausprobiert, aber bin dann tatsächlich hier hängen geblieben. Das macht mir auch jeden Tag Freude."

Für Vater Christoph Freßle, ebenfalls leidenschaftlicher Seiler, ist der Erfolg der Seilerei über Generationen auf den Familienzusammenhalt zurückzuführen.