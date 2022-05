Queere Menschen können sich in einigen katholischen Gemeinden wieder segnen lassen. Wie die Initiative "#liebegewinnt" auf ihrer Homepage mitteilt, gab es in dieser Woche bereits Segnungsgottesdienste in Markdorf (Bodenseekreis) und Konstanz. Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche nicht erlaubt.