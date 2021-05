Zwei Kirchengemeinden am Bodensee in Markdorf (Bodenseekreis) und Konstanz beteiligen sich am Montagabend an der bundesweiten Initiative katholischer Kirchen "Liebe gewinnt". Sie laden zu Gottesdiensten ein, in denen auch homosexuelle Paare gesegnet werden.

Mitte März hatte der Vatikan die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare verboten. Das sorgte auch im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Markdorf für Diskussionen. Und man beschloss, ein Zeichen zu setzen, so Pfarrer Ulrich Hund gegenüber dem SWR - ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Er habe dafür viel Zuspruch erfahren, so der Pfarrer. Einige Geschäfte in Markdorf wollen Regenbogenfahnen als Symbol für Toleranz und Vielfalt in der Stadt aufhängen. Mehr als 80 Kirchengemeinden bundesweit dabei Einen "Segensgottesdienst für Liebende" wird es am Montagabend auch in Konstanz-Litzelstetten geben. Eingeladen seien alle, die sich segnen lassen wollen, so Armin Nagel, Pfarrer der Konstanzer Bodanrück-Gemeinden: Egal, ob gleichgeschlechtliche oder heterosexuelle Paare, ob verheiratet oder nicht. Bundesweit beteiligen sich mehr als 80 katholische Kirchengemeinden an der Aktion "Liebe gewinnt".