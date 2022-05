Junge Segler wollen Nonstop-Umrundung des Bodensees schaffen

Zwei junge Segler starten am Sonntag mit ihren Laser-Jollen zu einer Nonstop-Umrundung des Bodensees. Damit wollen sie auf die Gefahren von Mikroplastik im See aufmerksam machen.

Max Gasser und Elias Fauser, beide 18 Jahre alt, segeln schon seit ihrer Kindheit auf dem Bodensee. Immer wieder hätten sie beobachtet, dass zum Beispiel nach Regatten Plastikmüll am Ufer liegenbleibe, so Max Gasser. Gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung aus Radolfzell (Kreis Konstanz) wollen er und sein Freund auf die Bedrohung für den Bodensee hinweisen und das Thema "Mikroplastik in Gewässern" in die Öffentlichkeit tragen.

"Besonders als Wassersportler tragen wir eine große Verantwortung für unsere Gewässer, der wir zwingend mehr nachkommen müssen."

Diese Route wollen die beiden jungen Segler nehmen. Sie rechnen mit rund zwei Tagen für die Bodensee-Umrundung. Pressestelle Max Gasser

Keine Landgänge - nur kurze Schlafpausen

Starten werden sie mit ihren beiden Laser-Jollen, einer bestimmten Bootsklasse, in Konstanz. Sie wollen rund um die Uhr segeln, nur unterbrochen von kurzen Schlafpausen, aber ohne an Land zu gehen. Ein Beiboot begleitet die beiden und versorgt sie mit Essen und Trinken. Die größte Herausforderung sei der Wind - je mehr Flaute, desto länger werde die Umrundung dauern. Die beiden rechnen mit mindestens zwei Tagen.

IInsgesamt beträgt die Strecke, die sie segeln wollen, 85 Seemeilen. Das sind umgerechnet rund 150 Kilometer. Die beiden sammeln mit der Aktion Geld für verschiedene Umweltschutzorganisationen in der Region.