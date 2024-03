Fünf Menschen sind am Karfreitag auf dem Bodensee in Schwierigkeiten geraten. Sie waren laut Polizei am Mittag mit einem Segelboot unterwegs.

Am Freitag sind in der Fußacher Bucht in Vorarlberg fünf Menschen auf einem Segelboot in Seenot geraten. Sie hatten mit starkem Wind- und Wellengang zu kämpfen, teilte die Polizei mit. Wellen waren über einen Meter hoch Nach Angaben der Polizei konnte ein 21-Jähriger das Segelboot der Gruppe nicht mehr manövrieren. Die Wellen waren zu dem Zeitpunkt etwa 1,30 Meter hoch, heißt es. Einsatzkräfte der Wasserpolizei, Feuerwehr und Wasserrettung rückten aus und holten das Boot mit einer Schleppleine zurück in den Hafen Fußach. Verletzt wurde niemand.