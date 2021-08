per Mail teilen

Mit Mitte 20 entdeckte Sara Wild ihre Leidenschaft fürs Segeln. Sie gab ihren Job als Unternehmensberaterin auf und kehrte in ihre Heimatstadt Konstanz zurück. Als ihr eine renommierte Segelschule angeboten wurde, griff sie zu.

Die 38-jährige Sara Wild ist - obwohl am Bodensee geboren und aufgewachsen - eine Spätzünder im Wassersport. Sie studierte zunächst Wirtschaft, verliebt sich in einen Segler aus Florida und schippert mit ihm zum ersten Mal. Und dort, auf dem Ozean packte sie die Freude am Wasser.

Zur Bodensee-Seglerin über Umwege

In Konstanz-Wallhausen konnte Sara Wild schließlich eine kleinere, renommierte Segelschule übernehmen. Ihren Namen hat sie zum Programm gemacht. Als "Wilde Flotte" hat sie eine zweite Segelschule in Radolfzell gegründet, weiteres Wachsen nicht ausgeschlossen.