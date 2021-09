per Mail teilen

Schon knapp 200 Schiffe haben sich für die größten Segelregatta auf dem Bodensee angemeldet, teilten die Veranstalter am Montag mit. Wer noch kurzentschlossen mitsegeln will, kann sich noch bis Freitag anmelden. Bei der "Rund Um" am 25. September fahren die Schiffe eine 75 Kilometer lange Strecke von Lindau über Romanshorn nach Konstanz und wieder zurück.