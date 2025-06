per Mail teilen

In der Nähe von Wangen im Allgäu ist am Dienstag ein Segelflugzeug abgestürzt. Die Pilotin wurde dabei schwer verletzt.

Bei Wangen im Allgäu ist am Dienstag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Polizei zufolge wurde die schwer verletzte Pilotin bereits aus dem Flugzeug befreit. Die Frau sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, so die Polizei. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Maschine war am Dienstagnachmittag auf eine Wiese in der Nähe des Wangener Teilorts Leupolz gestürzt. Die Ursache ist noch unklar und muss von einem Sachverständigen geklärt werden. Derzeit ermittelt die Polizei, von wo die Frau kam und wo sie mit dem Segelflugzeug hin wollte. In der Gegend sind häufig Segelflieger unterwegs. Sie starten vom etwa 20 Kilometer entfernten Flugplatz Unterzeil bei Leutkirch (Kreis Ravensburg).