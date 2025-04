Segelboote kentern auf noch eiskaltem Bodensee

per Mail teilen

Bei starkem Wind sind am Samstag auf dem Bodensee zwei Segelboote gekentert. Die Besatzungen wurden von der DLRG gerettet, die Boote geborgen. Der Bodensee hat derzeit etwa zwölf Grad.

Auf dem Bodensee vor Hagnau und Überlingen-Nußdorf (beides Bodenseekreis) sind am Samstag zwei Segelboote bei starkem Wind gekentert. Laut Wasserschutzpolizei handelte es sich am Mittag zunächst um eine Jolle mit zwei Menschen an Bord. Beide seien von der DLRG gerettet, das Boot geborgen worden.

Gekentert: Segler retten sich auf Katamaran-Kufe

Am frühen Abend kenterte dann ein Katamaran. Die Besatzung rettete sich auf eine der Kufen, konnte das Boot jedoch nicht mehr selbst aufrichten. Polizei, DLRG und Feuerwehr bargen die Segler. Sie wurden mit Verdacht auf Unterkühlung erstversorgt, heißt es in einer Mitteilung. Eine Person wurde zur weiteren Versorgung an Rettungskräfte übergeben.

Vor Überlingen herrschte am Samstag Wind mit Böen Stärke 4 bis 5. Der Bodensee hat derzeit nur etwa zwölf Grad. Die Wasserschutzpolizei rät angesichts der geringen Wassertemperatur dringend zu geeigneter Schutzkleidung beim Wassersport.