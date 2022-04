Segeljolle kentert bei Starkwind - drei Menschen unterkühlt aus dem Bodensee gerettet

Ein Segelboot mit drei Menschen an Bord ist während einer Starkwindwarnung am Samstagnachmittag auf dem Bodensee vor Kressbronn (Bodenseekreis) gekentert. Laut Wasserschutzpolizei gingen die drei Besatzungsmitglieder über Bord, sie konnten sich jedoch bis zum Eintreffen des Polizeibootes an der gekenterten Jolle festhalten und gerettet werden. Offenbar hatte sich beim Segeln das Schwert der Jolle gelöst. Dadurch war das Boot etwa 800 Meter vor dem Ufer gekentert. Die leicht unterkühlten Segler wurden am Landungssteg Kressbronn dem Rettungsdienst übergeben. Das Segelboot wurde ans Ufer geschleppt.