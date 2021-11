Das grün geführte Verkehrsministerium Baden-Württemberg will vorerst keinen vierten Zug pro Stunde auf der Strecke zwischen Konstanz und Singen finanzieren. Die Kritik an dieser Entscheidung reißt im Landkreis Konstanz nicht ab. Ein Zug von St.Gallen könnte statt bereits in Konstanz erst in Singen enden. Dies würde auf der Seehas-Strecke einen Viertelstundentakt ermöglichen.