Seehasenfest und Bächtlefest starten wieder im großen Format

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) und Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) beginnen am Donnerstag die Kinder- und Heimatfeste. Sie dauern bis Montag und zählen zu den größten der Region.

Das traditionsreiche Bächtlefest beginnt in Bad Saulgau um 20 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt. Höhepunkte sind am Samstag der Historische Bauern- und Handwerkermarkt und das Höhenfeuerwerk sowie am Montag der historische Festumzug mit rund 3.000 Teilnehmenden und 250 Pferden. Geweckt werden die Bad Saulgauer dann bereits um 6 Uhr mit 21 Böllerschüssen.

Seehasenfest mit großem Vergnügungspark und Feuerwerk

Startschuss für das Seehasenfest in Friedrichshafen mit großem Vergnügungspark ist das Antrommeln im Gondelhafen um 17 Uhr. Höhepunkte sind das Feuerwerk am Samstag sowie der Festzug mit rund 4.500 Schülerinnen und Schülern am Sonntag - bevor der Seehas am Montag verabschiedet und wieder auf den See hinaus gefahren wird.

Das Seehasenfest findet dieses Jahr zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ohne große Corona-Auflagen statt. Dennoch rät die Stadt, bei Veranstaltungen in Innenräumen, wie der Seehasenrevue im Graf-Zeppelinhaus, eine Maske zu tragen.

Weitere Feste in der Region sind ab Freitag das Schützenfest in Biberach und eine Woche später das Rutenfest in Ravensburg.