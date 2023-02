Seegfrörne: Als der ganze Bodensee zufror

Jahrhundertereignis ist 60 Jahre her

1963 war ein eisiges Jahr. Der Bodensee verwandelte sich in eine Eiswüste. Anfang Februar war er komplett zugefroren. Menschen rund um den See erinnern sich an dieses Ereignis.

Seegfrörne nennen es die Einheimischen, wenn im Winter der gesamte Bodensee zufriert. Zuletzt geschah das vor genau 60 Jahren, im Februar 1963. Der Winter damals war bitterkalt mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Der Bodensee wurde zu einer einzigen Eisdecke: Ein Jahrhundertereignis. Die Menschen, die diesen Ausnahmezustand erlebt haben, werden es nie vergessen. Video herunterladen (10,6 MB | MP4) Spazieren gehen auf dem zugefrorenen Bodensee Wo sonst nur Boote unterwegs sind, liefen Menschen auf gefrorenem Wasser. Berthold Arnold aus Hagnau (Bodenseekreis) war einer von ihnen. Er gehörte zu den ersten, die sich Anfang Februar 1963 hinaus wagten. "Wir hatten Nebel und nur 20 Meter Sichtweite. Und dann haben wir entschieden: Umkehren können wir ja immer noch, wenn’s nicht klappt." Stichtag 6. Februar: Der komplette See war zugefroren Am 6. Februar 1963 fuhren die letzten Autofähren, dann war der ganze See zugefroren. Eine Gruppe aus Hagnau, rund um Berthold Arnold, brach an diesem Tag zu einem Abenteuer auf. Josef Ritter gehörte ebenfalls zu ihnen. Ihr Ziel war das sieben Kilometer entfernte Schweizer Ufer. "Unterwegs ist das Eis wacklig geworden. Da hat man natürlich gedacht, was machen wir? Drehen wir um? Und dann hieß es: Wir sind schon so weit – gehen wir weiter." Seegfrörne bringt Berthold Arnold aus Hagnau Glück Die Gruppe aus Hagnau erreichte das Schweizer Ufer schließlich wohlbehalten. In einem Gasthaus wurden sie freundlich bewirtet. Ein Umstand, der Berthold Arnold Glück brachte. Denn im Gasthaus sah er plötzlich eine junge Nachbarin, die ebenfalls über das Eis gekommen war. Seine heutige Ehefrau. Mit dem Auto über den Bodensee Es dauerte nicht lange, bis sich auch andere Menschen aufs Eis hinaus wagten, manche sogar mit dem Auto. Die Eisdecke wurde immer dicker und zog die Menschen magisch an. Auf dem Bild sieht man in einem eingefrorenen Fischerboot auf eine Prozession wartende Zuschauer in der Nähe von Hagnau. dpa Bildfunk picture alliance/Harry Flesch Bild in Detailansicht öffnen Auch mit Autos wagten sich die Menschen aufs Eis. SWR Bild in Detailansicht öffnen Zwei Männer machen es sich in der Eiswüste gemütlich. SWR Bild in Detailansicht öffnen Eigentlich sollte niemand die Eisfläche betreten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gut einen Monat lang war der See zugefroren. SWR Bild in Detailansicht öffnen Schattenseiten der Seegfrörne Doch das Jahrhundertereigns hatte auch Schattenseiten. Vier Menschen starben während der Seegförne 1963. Sie erfroren oder brachen auf dem Eis ein. Nach vier Wochen stiegen die Temperaturen wieder, das Eis schmolz und die Seegfrörne war Geschichte.