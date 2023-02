Anni und Berthold Arnold aus Hagnau (Bodenseekreis) sind seit fast 60 Jahren verheiratet. Gefunkt hatte es nach einem waghalsigen Ausflug über den Bodensee bei der Seegfrörne 1963.

Die 76-jährige Anni Arnold und der 85-jährige Berthold Arnold aus Hagnau (Bodenseekreis) haben vor 60 Jahren bei der Seegfrörne ihre Liebe füreinander entdeckt. Sie lernten sich bei einem Ausflug über den Bodensee kennen, der zu dem Zeitpunkt vollkommen zugefroren war. Am 6. Februar 1963 wagte der damals 25-jährige Berthold Arnold als einer der Ersten, die Eisfläche Richtung Schweiz zu überqueren. Das Eis war zu dem Zeitpunkt erst wenige Zentimeter dick. Ein waghalsiger Ausflug, bei dem er aber seine große Liebe fand - die damals 16-jährige Anni. SWR-Reporterin Corinna Scheller hat die beiden getroffen:

Sechs Männer brachen am Morgen des 6. Februar auf, um über den See in die Schweiz zu laufen. Sie starteten gemeinsam in Hagnau. Die Männer banden sich ein langes Seil um ihre Bäuche, um sich gegenseitig zu sichern. Der leichteste von ihnen ging auf Ski voraus.

Dieses Bild klebt im Fotoalbum der Familie Arnold: Die sechs Männer, die von Hagnau aus über den zugefrorenen Bodensee liefen. Berthold Arnold (Dritter von rechts) hatte seine Trompete mitgenommen. In der Schweiz hatte sich ein Junge zu ihnen gesellt. SWR

Gefährlicher Weg über den zugefrorenen Bodensee

Mit dabei hatten die Männer aus Hagnau unter anderem Wechselkleidung, einen Kompass und eine lange Leiter. Berthold Arnold hatte seine Trompete mitgenommen, um im Notfall Signal geben zu können.

"Das war schon ziemlich gefährlich. Das Eis hat gewackelt, es knackte unter uns. Aber wir wollten es einfach versuchen."

Angst habe er schon gehabt, sagt Arnold heute. Aber die Neugier sei größer gewesen. Nach rund sieben Kilometern und zwei Stunden auf dem Eis kamen die sechs Männer in Güttingen in der Schweiz an.

Anni und Berthold treffen sich in Schweizer Gasthaus

Im Gasthaus "Schiff" wurden sie freundlich mit Getränken und Gulasch mit Kartoffelbrei empfangen. Ein paar Stunden später kam auch die damals 16-jährige Anni ins Gasthaus und wurde von Berthold angesprochen. Sie war gemeinsam mit drei Freundinnen den Spuren der Männer über den See gefolgt.

"Ich habe mich gewundert, dass er mit mir spricht. Wir sind in Hagnau in der selben Straße aufgewachsen und haben uns ab und zu gegrüßt. Mehr aber nicht."

In dem Gasthaus in der Schweiz habe er sich Hals über Kopf in seine Anni verliebt, erzählt der 85-Jährige. Im April 1964 heirateten Anni und Berthold Arnold. Sie bekamen zwei Söhne und gründeten das Hotel "Hansjakob" in Hagnau, das heute einer der beiden Söhne führt. Heute hilft Anni Arnold noch beinahe täglich im Hotel aus. Wenn sie nach Hause kommt, hat ihr Mann schon etwas Leckeres gekocht. In ihrer fast sechzigjährigen Ehe seien sie immer ein gutes Team gewesen, sagen Anni und Berthold Arnold. Im kommenden Jahr feiern sie Diamantene Hochzeit.

Was für ein Jahrhundertereignis die Seegfrörne war, hätten sie damals nicht verstanden. "Das wurde uns erst nach und nach und vor allem durch die Jubiläen bewusst", sagt Berthold Arnold. Sie seien sehr froh, dass sie damals dabei sein durften, ergänzt Anni Arnold.