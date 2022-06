Suchaktion nach vermisstem Sechsjährigem im Strandbad - wohlbehalten zuhause angetroffen

Ein sechsjähriger Junge hat am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz am Strandbad in Dingelsdorf (Kreis Konstanz) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind von seiner Mutter nach zwei Stunden als vermisst gemeldet worden. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten daraufhin auf dem Land, aus der Luft und auf dem Wasser nach dem Sechsjährigen. Schließlich stellte sich heraus, dass das Kind eigenständig vom Strandbad nach Hause gelaufen und durch ein offenes Fenster in eine Einliegerwohnung geklettert war.