Sechs Kandidaten für Oberbürgermeisterwahl

In Weingarten (Kreis Ravensburg) ist am Donnerstagabend die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl abgelaufen. Sechs Kandidaten wollen sich im April zur Wahl stellen. Ein letzter Bewerber habe eine halbe Stunde vor Ende der Bewerbungsfrist seine Unterlagen eingereicht, so die Stadt Weingarten. Schon länger bekannt sind die Kandidaturen von Clemens Moll und Gerrit Elser. Elser ist ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim), Moll ist Bürgermeister in Amtzell im Kreis Ravensburg. Die weiteren Bewerber lauten Roman Urban, Markus Kuhnert, Christian Binder sowie Peter Horvath. Der Gemeindewahlausschuss entscheidet am 14. März, welche Kandidaten zur Wahl am 3. April zugelassen werden.