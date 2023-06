Das SEA LIFE in Konstanz öffnet wieder: Nach neun Monaten Umbau können Besucherinnen und Besucher ab 14. Juni wieder Rochen und Haie in dem Großaquarium am Bodensee bestaunen.

Nach monatelangen Umbauarbeiten wird das SEA LIFE Aquarium in Konstanz am 14. Juni wieder eröffnet. Die Bauarbeiten, die im September zur Schließung des SEA LIFE führten, dauerten länger als geplant. Die Tiere wurden in dieser Zeit in anderen Großaquarien versorgt. Jetzt seien aber alle Arbeiten abgeschlossen, so ein Sprecher des Unternehmens. Zu den Kosten für die Neugestaltung wollte sich SEA LIFE nicht äußern. Im April waren die Becken im SEA LIFE wieder mit Wasser befüllt worden. Dazu gehörte auch das neu gestaltete Ozeanbecken, das 320.000 Liter fasst. Im Mai kehrten dann die Rochen sowie Wrackbarsch Werner ins Aquarium zurück. Mittlerweile seien fast alle Bewohner wieder da, so Unternehmenssprecher Julius Schmidt. Ein Transport mit Tieren werde vor der Eröffnung noch erwartet. Pinguine und Rochen hätten sich schon gut eingelebt. Wrackbarsch "Werner" hat den Transport zurück an den Bodensee gut überstanden. SWR Trauer um Meeresschildkröte "Clementine" Nicht mehr dabei sein wird die Meeresschildkröte "Clementine". Sie lebte seit 2006 im SEA LIFE am Bodensee und wohnte während des Umbaus im SEA LIFE München. Dort starb sie vor wenigen Tagen überraschend - die Todesursache wird derzeit noch untersucht. Ob "Clementine" durch eine andere Schildkröte ersetzt wird, sei noch nicht entschieden, so Julius Schmidt. Die Meeresschildkröte "Clementine" ist nicht zurückgekehrt an den Bodensee. Sie starb vor kurzem. SWR Motto: "Erlebe das Meer bei Nacht" Die Unterwasserwelt präsentiert sich nach dem Umbau erstmals unter einem Motto: "Erlebe das Meer bei Nacht". Dafür wurden mehrere Bereiche wie das Rochenbecken umgestaltet. "Die nächtliche Atmosphäre, die rund um die Haie und Rochen zu erleben ist, ist einmalig", sagt Sonja Rüdinger, General Managerin von SEA LIFE. "Wir zeigen die Unterwasserwelt, wie man sie bisher noch nicht gesehen hat." Hinzugekommen seien außerdem viele interaktive Bereiche für die Besucherinnen und Besuchern. Verzögerung der Bauarbeiten Eigentlich sollten die Umbauarbeiten schon im Frühjahr beendet sein, doch es gab Verzögerungen. So habe man zum Beispiel auf eine große Ladung Sand warten müssen, so SEA LIFE Sprecher Schmidt. Der Sand befand sich auf einem Containerschiff, das irgendwo festhing.