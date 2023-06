In Konstanz hat das SEA LIFE seit Mittwoch wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Neun Monate lang wurde das Großaquarium saniert und umgebaut. Das neue Motto: "Erlebe das Meer bei Nacht".

Die Generalsanierung des SEA LIFE Aquariums in Konstanz ist abgeschlossen. Neun Monate nach der Schließung wurde am Mittwoch die Wiedereröffnung gefeiert. Eigentlich hätten die Bauarbeiten bereits im Frühjahr abgeschlossen sein sollen, doch es gab Verzögerungen. Die Aquarienkette hat ihr Haus in Konstanz unter ein neues Motto gestellt: "Erlebe das Meer bei Nacht". Gezeigt wird, wie die Unterwasserwelt im Dunkeln aussieht. Das SEA LIFE wurde 1999 in Konstanz eröffnet. Es war die erste große Sanierung im Gebäude. Zu den Kosten äußert sich das Unternehmen nicht.

Unterwasser-Reise vom Bodensee bis ins Rote Meer

Im SEA LIFE Konstanz startet die Reise durch die Unterwasserwelt im Bodensee und führt durch verschiedene Gewässer bis in die Tiefen des Roten Meeres. Den Abschluss bilden die Eselspinguine. Auf dem Weg dorthin hat sich einiges verändert: Am neuen Entdeckerbecken vermitteln Expertinnen und Experten des SEA LIFE Wissen rund um die Meere und ihre Bewohner.

Für das neue Motto "Erlebe das Meer bei Nacht" wurden mehrere Bereiche umgestaltet. Einige Räume sind nun dunkel gehalten, gearbeitet wird viel mit Neon-Farben. Zudem gibt es viele interaktive Stationen.

SWR-Reporterin Friederike Fiehler hat sich im umgebauten SEA LIFE umgeschaut:

Tiere während des Umbaus in anderen Aquarien

Die Bewohner des SEA LIFE mussten während des Umbaus ausziehen. Sie wurden in verschiedenen Aquarien untergebracht. Im April wurden dann die Becken im SEA LIFE wieder mit Wasser befüllt. Dazu gehörte auch das neu gestaltete Ozeanbecken, das 320.000 Liter fasst. Im Mai kehrten dann die Rochen sowie Wrackbarsch Werner ins Aquarium zurück.

Wrackbarsch Werner überstand den Umzug unbeschadet. SWR

Mittlerweile sind alle Tiere wieder da - bis auf Clementine. Die Meeresschildkröte starb während des Umbaus in ihrem Exil in München. Sie lebte seit 2006 im SEA LIFE am Bodensee.

Die Meeresschildkröte Clementine ist nicht zurückgekehrt an den Bodensee. Sie starb vor kurzem. SWR

Bodensee-Naturmuseum auch wieder geöffnet

Wiedereröffnet wurde auch das Bodensee-Naturmuseum. Es befindet sich im gleichen Haus und war wegen der Bauarbeiten am SEA LIFE ebenfalls geschlossen. Das Bodensee-Naturmuseum beschäftigt sich mit der Entstehung des Bodensees und seiner Lebensräume. Dessen Wiedereröffnung wird am Samstag mit einem Familienfest gefeiert.