Im Freibad in Weingarten (Kreis Ravensburg) finden in den Sommerferien mehrere Anfängerschwimmkurse statt. Hintergrund ist die große Nachfrage nach Kursen, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie noch verstärkt hat. Nach Schätzungen der baden-württembergischen Schwimmverbände haben etwa 100.000 Kinder im Land seither nicht oder nicht richtig schwimmen gelernt. Die Intensiv-Schwimmkurse werden von der Volkshochschule Weingarten in Kooperation mit den Stadtwerken organisiert, erste Kurse werden am Mittwoch und Donnerstag angeboten.